Dura falta contra Mateo Antoni por parte de Gómez en el Alianza Lima vs 2 de Mayo | VIDEO: Telefé

se enfrenta a en busca del pase a la siguiente ronda de la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. El duelo comenzó tan intenso desde el inicio, que a los 30 minutos se cometió una dura falta contra Mateo Antoni por parte de Alan Gómez. El jugador de 2 de Mayo no midió la distancia en la que se encontraba el defensor blanquiazul y le terminó propinando un fuerte codazo en el rostro que lo hizo sangrar en pleno partido. Acción que fue observada por el árbitro, quien decidió sancionarlo con cartulina amarilla.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

