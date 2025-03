Parece una utopía, pero no lo es. Pese a superar ampliamente con un global de 7-1 a Monagas y avanzar a la fase 3 de la Copa Libertadores, la continuidad de Diego Martínez como entrenador en Cerro Porteño está en duda. El argentino logró que su equipo clasificara a la última instancia de la Copa, donde enfrentará a FBC Melgar, pero no le encuentra la vuelta al campeonato local, donde solo ganó dos partidos luego de ocho fechas. Por lo tanto, luego de la derrota 1-0 ante Guaraní, los hinchas pidieron su salida y también atacaron a la dirigencia.

“Uno no quiere esquivarle a la responsabilidad. Yo soy el máximo responsable de que no podamos ganar, no los muchachos”, aseguró el técnico en conferencia de prensa. Sin embargo, la furia de los simpatizantes por haber perdido sobre la hora no pudo detenerse. “La gente se expresa y está en todo su derecho, nosotros tenemos que revertirlo con trabajo, solamente dentro de la cancha podemos revertir esto”, dejó en claro Martínez.

Aunque Diego Martínez no puso en duda su continuidad al frente de Cerro Porteño, la prensa no tardó en destacar el malestar de los hinchas después del partido ante Guaraní. Pese a que el principal apuntado es el presidente de Cerro Porteño, el técnico también fue blanco de críticas e insultos.

“El sistema de sonido del estadio se activó con un volumen alto para tratar de silenciar los cánticos, lo que generó aún más malestar en los aficionados”, destacó D10. El portal Versus también se refirió el malestar del público: “Un pueblo furioso: En la Olla no se salvó nadie y hubo fuertes cánticos contra Zapag (presidente de Cerro Porteño)”. Otro que también se sumo fue ABC,. “La Olla volvió a hervir por una nueva derrota que puede dejar al Ciclón fuera de la pelea por el Torneo Apertura en la séptima fecha”, explicaron.

Todo esto llega en la previa de su parte ante FBC Melgar, donde los arequipeños serán locales este miércoles 5 de marzo y esperan aprovechar el ánimo caído del plantel de Cerro Porteño, que no la pasa bien y menos su técnico Diego Martínez, que podría depender del resultado de esta llave para confirmar su continuidad.

Cerro Porteño viene de superar 7-1 en el global a Monagas

¿A qué hora inicia Melgar vs. Cerro Porteño?

Melgar empezará la serie de local en el estadio Monumental de la UNSA el miércoles 5 de marzo a las 5 de la tarde (hora peruana), mientras que la vuelta se jugará el miércoles 12 de marzo en el estadio la Nueva Olla de Asunción a las 5 de la tarde (hora peruana, dos horas más en Paraguay). Es necesario resaltar que puedes seguir el encuentro minuto a minuto, todas las incidencias, a través de Depor.pe.

¿En qué canales TV ver Melgar vs. Cerro Porteño?

Por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025, el Melgar vs. Cerro Porteño será transmitido por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus, Movistar Play, DGO.

TE PUEDE INTERESAR