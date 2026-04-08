Este miércoles 8 de abril desde las 7:30 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partido gratis, Cusco FC vs Flamengo EN VIVO: ver hoy vía ESPN, Disney Plus y FOX Sports
Partido gratis, Cusco FC vs Flamengo EN VIVO: ver hoy vía ESPN, Disney Plus y FOX Sports
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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