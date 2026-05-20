Este miércoles 20 de mayo desde las 9:00 p.m. (horario peruano), vs. chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 de la . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, una hora más en Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Partidazo, Cusco FC vs. DIM: link de transmisión vía ESPN y Disney Plus. (Video: Conmebol)
Partidazo, Cusco FC vs. DIM: link de transmisión vía ESPN y Disney Plus. (Video: Conmebol)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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