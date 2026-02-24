Sporting Cristal vs. 2 de Mayo se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 23 de febrero desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Sporting Cristal recibe a 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. (Video: Sporting Cristal)
