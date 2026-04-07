Este martes 7 de abril desde las 9:00 p.m. (horario peruano), Universitario vs. Tolima chocan EN VIVO y EN DIRECTO, por la Copa Libertadores 2026. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y FOX Sports, además de la versión por internet a través de Disney Plus Premium. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Manuel Murillo Toro será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Universitario vs. Tolima se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Video: Universitario)
Universitario vs. Tolima se enfrentan por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. (Video: Universitario)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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