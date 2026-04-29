Gol de Alex Valera para el 2-1 de Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: ESPN)
Gol de Alex Valera para el 2-1 de Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: ESPN)

Apenas en el inicio del complemento, ya goza de la ventaja parcial en su duelo de Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo. El autor de la anotación fue su goleador, , quien aprovechó un rebote del portero rival Luis Mejía para rematar con potencia de pierna izquierda y hacer que estalle el Estadio Monumental. Cabe mencionar que la visita juega con 10 hombres desde los 35 minutos, cuando Lucas Rodríguez recibió la segunda tarjeta amarilla.

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