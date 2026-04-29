Gol de Caín Fara para el 1-0 de Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: ESPN)
Gol de Caín Fara para el 1-0 de Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: ESPN)

El defensor apareció como atacante para anotar el empate parcial 1-1 de , en el duelo ante Nacional de Montevideo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su gol fue a los 40 minutos de juego, cuando el rosarino aprovechó la ejecución de un tiro de esquina a favor y liberarse de la marca, para rematar en el área chica rival, dejando sin opción de reacción al golero rival. Antes, a los 14′, los charrúas abrieron el marcador con gol de Maximiliano Gómez de tiro penal.

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