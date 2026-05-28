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¡Por mano de Santana! Gol de Cecilio Domínguez, de penal, para el 2-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal
¡Por mano de Santana! Gol de Cecilio Domínguez, de penal, para el 2-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal
Luego de que Piero Maza, el árbitro principal del partido, se apoyara en el VAR para tomar la decisión, el atacante paraguayo convirtió el gol desde los doce pasos para ampliar la ventaja en el marcador en Asunción.
Gol de Cecilio Domínguez, de penal, para el 2-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)
El sueño de la clasificación se desvaneció por completo para Sporting Cristal tras la aparición de Cecilio Domínguez desde los doce pasos. Cuando el conjunto celeste intentaba reaccionar, una inoportuna e inesperada infracción de Gabriel Santana terminó por liquidar el encuentro a favor de Cerro Porteño. Sobre los 63 minutos, tras un tiro de esquina, el volante brasileño tocó el balón con la mano en su afán por incomodar a Gustavo Velásquez. Tras el llamado del VAR y la posterior revisión en el monitor, el juez principal no dudó en cobrar la pena máxima. Domínguez asumió la responsabilidad y, con un remate cruzado que Diego Enríquez estuvo a punto de desviar, decretó el 2-0 definitivo que dejó con las manos vacías a los bajopontinos.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.