Gol de Cecilio Domínguez, de penal, para el 2-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)
Gol de Cecilio Domínguez, de penal, para el 2-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)

El sueño de la clasificación se desvaneció por completo para tras la aparición de Cecilio Domínguez desde los doce pasos. Cuando el conjunto celeste intentaba reaccionar, una inoportuna e inesperada infracción de Gabriel Santana terminó por liquidar el encuentro a favor de . Sobre los 63 minutos, tras un tiro de esquina, el volante brasileño tocó el balón con la mano en su afán por incomodar a Gustavo Velásquez. Tras el llamado del VAR y la posterior revisión en el monitor, el juez principal no dudó en cobrar la pena máxima. Domínguez asumió la responsabilidad y, con un remate cruzado que Diego Enríquez estuvo a punto de desviar, decretó el 2-0 definitivo que dejó con las manos vacías a los bajopontinos.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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