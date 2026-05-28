Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Parece que estás usando una extensión o un antivirus para bloquear anuncios. Dependemos de la publicidad para mantener nuestra web.
¿Cuál de estas extensiones tienes?
Adblock
Adblock Plus
uBlock Origin
...Otro
1. Haz clic en el ícono de AdBlock , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Selecciona No ejecutar en páginas de este sitio web.
3. En el cuadro de diálogo No ejecutar AdBlock en…, selecciona Excluir. El icono de AdBlock cambiará a un puño con el pulgar levantado
1. Haz clic en el ícono de AdBlock Plus , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación de modo que se deslice hacia la izquierda.
3. Haz clic en el botón Actualizar
1. Haz clic en el ícono de uBlock Origin , situado en el área de extensiones del navegador (en la esquina superior derecha de la pantalla). Es posible que veas un pequeño número cubriendo parte del ícono.
2. Haz clic en el botón de activación. Se pondrá en gris, lo que indica Que ya no se bloquearán los anuncios de ese sitio web.
3. Haz clic en el botón Actualizar.
1. Haz clic en el ícono de la extensión del bloqueador de anuncios instalada en tu navegador. Generalmente, se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Es posible que tengas más de un bloqueador de anuncios instalado.
2. Sigue las instrucciones para inhabilitar el bloqueador de anuncios en el sitio web que estés viendo. Es posible que tengas que seleccionar una opción en un menú o hacer clic en un botón.
3. Actualiza la página siguiendo las indicaciones o haciendo clic en el botón actualizar o volver a cargar de tu navegador.
¡Les dejaron espacios! Gol de Pablo Vegetti para el 1-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal
¡Les dejaron espacios! Gol de Pablo Vegetti para el 1-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal
Un desborde por derecha, hasta en doble oportunidad marcó la ventaja para el primer gol del partido en los locales. Fue un centro de Jorge Morel lo que le dio la chance a Vegetti para anotar de cabeza.
Gol de Pablo Vegetti para el 1-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)
El silencio que reinaba en las áreas de La Nueva Olla se rompió a los 50 minutos con un certero cabezazo de Pablo Vegetti que pone el 1-0 de Cerro Porteño sobre Sporting Cristal. En el cierre de la fase de grupos de la Libertadores, el conjunto local adelantó líneas en el complemento y castigó un descuido cervecero por la banda izquierda; Jorge Morel aprovechó una cesión de Cecilio Domínguez para colgar un centro preciso que Vegetti, libre de marca, mandó al fondo de la red. Esta anotación premia la insistencia del cuadro asunceno y obliga a los dirigidos por el cuadro del Rímac a replantear la estrategia de inmediato para seguir con vida en el torneo.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.