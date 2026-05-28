Gol de Pablo Vegetti para el 1-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)
Gol de Pablo Vegetti para el 1-0 del Cerro Porteño vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)

El silencio que reinaba en las áreas de La Nueva Olla se rompió a los 50 minutos con un certero cabezazo de Pablo Vegetti que pone el 1-0 de sobre . En el cierre de la fase de grupos de la Libertadores, el conjunto local adelantó líneas en el complemento y castigó un descuido cervecero por la banda izquierda; Jorge Morel aprovechó una cesión de Cecilio Domínguez para colgar un centro preciso que Vegetti, libre de marca, mandó al fondo de la red. Esta anotación premia la insistencia del cuadro asunceno y obliga a los dirigidos por el cuadro del Rímac a replantear la estrategia de inmediato para seguir con vida en el torneo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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