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¡Rabanal no lo puede creer! Gol de Cristián Zavala para el 1-0 de Coquimbo Unido vs. Universitario
A los 13 minutos del encuentro, Coquimbo Unido golpeó primero en el estadio Monumental. Cristián Zavala aprovechó una desconcentración de la zaga central de Universitario para aparecer dentro del área y conectar de cabeza, venciendo la resistencia del arquero crema Vargas para decretar el 1-0. La jugada generó incertidumbre en un primer momento, ya que el VAR se tomó cerca de dos minutos para revisar la acción antes de validar finalmente el tanto, desatando la celebración del cuadro chileno. Tras ese suceso, el equipo del español Javier Rabanal intentó levantarse, pero no encuentra hacerse fuerte en el área rival pese a tener dos 9 en el área como Valera y Gassama.
Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.