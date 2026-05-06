Gol de Lucas Colitto para el 1-0 del Cusco FC vs Estudiantes LP. (Video: ESPN)
Gol de Lucas Colitto para el 1-0 del Cusco FC vs Estudiantes LP. (Video: ESPN)

Por fin se hizo real... ha sufrido en el primer tiempo, pero no por una mejor propuesta de juego de , si no porque les falló la precisión al momento de encajar la pelota a la portería. No fue hasta el minuto 35 en el que lograron encontrar la serenidad para definir, y el encargado de hacerlo fue Lucas Colitto, que metió un batacazo y Nando Muslera no pudo hacer nada contra eso. Pero la jugada se arma muy bien desde la previa, con un cambio de frente que deja a Manzaneda con el cabezazo dentro del área, pero sin dirección al gol si no para habilitar al compañero. El que apareció en el punto penal fue Facundo Callejo, que en lugar de hacerse del balón amagó y engaño a los defensores dejando pasar la pelota para Colitto, que tuvo el espacio para meter el gol.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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