Gol final de Cristiano Da Silva para el 5-4 de Sporting Cristal vs 2 de mayo por penales | VIDEO: BeinSports

Una noche de infarto terminó con gloria celeste. Sporting Cristal aseguró su clasificación en una dramática tanda de penales que tuvo como protagonista a Cristiano, quien ejecutó el disparo definitivo con una exquisita panenka que desató la euforia en el estadio.

