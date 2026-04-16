Gol de Juan Cruz González para el 1-1 de Sporting Cristal vs. Palmeiras. (Video: ESPN)
Gol de Juan Cruz González para el 1-1 de Sporting Cristal vs. Palmeiras. (Video: ESPN)

sufre con la posesión del balón y los ataques del poderoso Palmeiras, pero en un contragolpe consiguió el empate parcial sobre el final de la primera parte en el Allianz Parque por . El autor del golazo fue el argentino , quien le pegó de volea, tras precisa asistencia de Irven Ávila. Antes, Murilo Cerqueira había adelantado al ‘Verdao’ en el marcador con gran remate de cabeza. Este duelo es válido por la segunda fecha del grupo F de la competición continental en la que también juegan los clubes Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

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