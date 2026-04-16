Gol de Murilo para el 1-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal. (Video: ESPN)
Gol de Murilo para el 1-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal. (Video: ESPN)

intentó resistir los ataques del Palmeiras, en el choque disuptado en el Allianz Parque de Sao Paulo, por la fase de grupos de la , pero a los 26 minutos de juego, anotó de cabeza para poner en ventaja al ‘Verdao’. El defensor brasileño superó en el salto a Cristiano da Silva, dejando sin opciones al golero Diego Enríquez quien, pese a estirarse, no pudo evitar que el balón ingrese a su arco.

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