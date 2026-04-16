Polémico penal y gol de José López para el 2-1 de Palmeiras vs. Sporting Cristal. (Video: ESPN)
Polémico penal y gol de José López para el 2-1 de Palmeiras vs. Sporting Cristal. (Video: ESPN)

En una polémica decisión, el juez chileno Piero Maza sancionó un penal a favor de Palmeiras ante sobre los 80 minutos de juego, luego de ser llamado desde el VAR. El encargado de ejecutar el disparo fue el delantero argentino José Manuel López, quien remató con precisión y anotó, pese a que el golero celeste Diego Enríquez adivinó la trayectoria del balón. Este duelo es válido por la segunda fecha del grupo F de la en la que también juegan los clubes Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.

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