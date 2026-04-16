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¡Polémico penal para el gol de Palmeiras! López marcó el 2-1 sobre Sporting Cristal
En una polémica decisión, el juez chileno Piero Maza sancionó un penal a favor de Palmeiras ante Sporting Cristal sobre los 80 minutos de juego, luego de ser llamado desde el VAR. El encargado de ejecutar el disparo fue el delantero argentino José Manuel López, quien remató con precisión y anotó, pese a que el golero celeste Diego Enríquez adivinó la trayectoria del balón. Este duelo es válido por la segunda fecha del grupo F de la Copa Libertadores en la que también juegan los clubes Cerro Porteño y Junior de Barranquilla.