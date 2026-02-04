Golazo de Acosta para el 1-0 de 2 de Mayo vs Alianza Lima | VIDEO: Telefé
Golazo de Acosta para el 1-0 de 2 de Mayo vs Alianza Lima | VIDEO: Telefé

Alianza Lima no supo aprovechar las oportunidades que tuvo frente a 2 de Mayo en Paraguay. Sin embargo, los locales supieron aprovechar los pequeños momentos de distracción blanquiazul para en los minutos finales anotar el gol que le está dando la victoria, esto gracias a que apareció Diego Acosta para mandar un zapatazo al ángulo de la portería de Billy Viscarra. De esta manera pone a celebrar a todo el Estadio Monumental Rio Parapiti, en lo que sería su debut con victoria en la Copa Libertadores.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS