Gol de José Manuel López para el 1-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal, por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)
Gol de José Manuel López para el 1-0 de Palmeiras vs. Sporting Cristal, por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)

Sobre los 32 minutos del primer tiempo, llegó el 1-0 de contra . En un partido parejo, llegó un centro desde la izquierda para Juan Manuel López, quien empalmó la pelota y la colocó dentro del arco de Diego Enríquez, que nada pudo hacer para evitar el tanto. Gana el ‘Verdao’ 1-0 en Matute y por ahora se pone de líder en el grupo F.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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