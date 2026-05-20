Gol de Kevin Pérez puso el 2-0 del Junior vs Sporting Cristal por Copa Libertadores. (Video: ESPN)
Gol de Kevin Pérez puso el 2-0 del Junior vs Sporting Cristal por Copa Libertadores. (Video: ESPN)

El dominio de Junior sobre se tradujo rápidamente en el marcador durante esta quinta jornada de la . Antes de la media hora de juego, específicamente al minuto 28, Kevin Pérez estiró la ventaja local tras recibir una asistencia de Jesús Rivas. El extremo definió con un zurdazo cruzado desde el corazón del área, dejando sin opciones a la defensa rimense. Lejos de conformarse, el conjunto “Tiburón” mantuvo la presión y, a los 36 minutos, Luis Muriel selló su doblete de la noche. El experimentado delantero capitalizó un servicio de Edwin Herrera y, con un zapatazo raso de media distancia, clavó el balón junto al poste izquierdo para decretar un contundente 3-0 provisional en el marcador.

Doblete de Luis Muriel para el 3-0

Gol de Luis Muriel que puso el 3-0 en el Junior vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)
Gol de Luis Muriel que puso el 3-0 en el Junior vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS