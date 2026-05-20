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¡Con suspenso! Gol de Luis Muriel puso el 1-0 de Junior vs Sporting Cristal
¡Con suspenso! Gol de Luis Muriel puso el 1-0 de Junior vs Sporting Cristal
Después de casi dos minutos de revisión en el VAR, se convalidó la anotación del equipo de Barranquilla que llegó por una desatención en la marca de la línea defensiva formada en un balón detenido, de parte de los celestes.
Gol de Luis Muriel puso el 1-0 de Junior vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)
No tuvo que pasar mucho tiempo para que el marcador se abriera en Barranquilla, en el duelo entre Sporting Cristal y Junior por la Fecha 5 de la Copa Libertadores. Si bien, el primero que se puso adelante -técnicamente- fue el conjunto ‘cervecero’, dicho gol fue anulado por una posición adelantada. Pero, inmediatamente después de eso, llegó la marcación del conjunto local que aprovechó un córner para salir jugando en corto y desestabilizar la defensa que habían formado dentro del área. Es ahí que Luis Muriel, el mismo que había iniciado la acción desde la esquina, tuvo tiempo y espacio para salir sin referencia y meterla al arco. Si bien, en un inicio se anuló por off-side, luego fue validado por el VAR.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.