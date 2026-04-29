Gol de José Carabalí para el 4-2 de Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: ESPN)
Gol de José Carabalí para el 4-2 de Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: ESPN)

Apenas con unos minutos en el campo del Estadio Monumental, el argentino Lisandro Azulgaray demostró su jerarquía e influencia en y anotó el 3-2 a favor de los cremas sobre Nacional de Montevideo, por la tercera fecha de la fase de grupos de la . Pero la historia aún tenía algo que contar y fue el ecuatoriano José Carabalí, quien se encargó de sellar la victoria crema a los 91 minutos con excelente definición. Con este resultado, el grupo queda con una llamativa paridad a 4 puntos, junto a los otros dos integrantes de la serie que son Coquimbo Unido y Deportes Tolima.

Así fue el 3-2 de Azulgaray


Gol de Lisandro Alzugaray para el 3-2 de Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: ESPN)
Gol de Lisandro Alzugaray para el 3-2 de Universitario vs. Nacional de Uruguay. (Video: ESPN)
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