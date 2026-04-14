Gol de Lucas Colitto para el 1-1 de Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata. (Video: ESPN)
Gol de Lucas Colitto para el 1-1 de Cusco FC vs. Estudiantes de La Plata. (Video: ESPN)

Lucas Colitto apareció con instinto de goleador y definió como un verdadero ‘9’ dentro del área para marcar el 1-1 frente a Estudiantes de La Plata, devolviéndole la ilusión al cuadro imperial de manera parcial.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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