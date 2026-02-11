Gol de Luis Advíncula para el 1-0 de Alianza Lima vs 2 de Mayo | VIDEO: Telefé
El de los goles importantes. , con potente rematede derecha, marcó el 1-0 a favor de en el encuentro de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores ante el club 2 de Mayo. ‘El Rayo’ es uno de los futbolistas íntimos que más se ha atrevido en ataque. Sobre el final del primer tiempo, los blanquiazules perdieron una clara chance de anotar, luego de que el ecuatoriano Eryc Castillo fallara desde los doce pasos. En el encuentro de ida, los paraguayos se impusieron por la mínima diferencia, con golazo de Diego Acosta.

