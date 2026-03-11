Gol de Maxloren Castro para el descuento de Sporting Cristal vs. Carabobo FC. (Video: ESPN)
Descontó Maxloren Castro tras una gran corrida de Leandro Sosa por el lado derecho del campo empujó el balón con un zurdazo para poner el 2-2 en el global. Esta acción no generó la euforia de Paulo Autuori, puesto que hasta el cierre de esta nota, Sporting Cristal viene cayendo 1-2 ante Carabobo, sin embargo, por el 1-0 en Venezuela, la serie anda igualada y todo se definiría en la tanda de penales. Tras el gol, Cristal tiene el balón, pero no es efectivo para vencer la valla de Lucas Bruera, arquero argentino del elenco venezolano que viene siendo la figura del partido.

