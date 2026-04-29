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¡Nacional lo empató con 10 jugadores! Gol de Silvera para el 2-2 ante Universitario
Nuevamente Maximiliano, pero esta vez Silvera y no Gómez. Así llegó al empate Nacional de Montevideo, a los 71 minutos de juego, en su visita a Universitario de Deportes, por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un peligroso centro llegó al área crema y fue conectado de cabeza por Maximiliano Gómez, generando la reacción y rebote de Miguel Vargas. Fue en ese momento que apareció Maximiliano Silvera para anotar ante la nula respuesta de la zaga crema en el Estadio Monumental.