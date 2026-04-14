Gol de Nicolás Johansen para el 2-0 de Coquimbo Unido vs. Universitario. (Video: ESPN)
Gol de Nicolás Johansen para el 2-0 de Coquimbo Unido vs. Universitario. (Video: ESPN)

volvió a golpear en el momento preciso y silenció por completo el Monumental. Cuando buscaba reaccionar tras el descanso, el elenco chileno aprovechó los espacios en defensa y armó una acción rápida que terminó siendo letal para ampliar la ventaja. Apenas arrancó la segunda mitad, exactamente al minuto 49, la visita encontró el camino al segundo tanto. La jugada nació por el sector derecho, desde donde llegó un gran pase al área que dejó sin respuesta a la zaga crema y expuso nuevamente sus desatenciones en el fondo. Entonces, al minuto 49, Nicolás Johansen apareció en el lugar indicado para empujar el balón y decretar el 2-0 a favor de Coquimbo Unido en el Monumental, desatando la celebración del cuadro visitante. De esta manera, el elenco chileno viene sumando cuatro puntos e iguala a Nacional de Uruguay liderando ambos el Grupo B de la Copa Libertadores.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de ISIL. Especializado en deportes. Trabajé como Community Manager y redactor en Depor. También escribí en la versión impresa y web del Diario El Bocón, además de la web de Trome Deportes. Hoy escribo para el suplemento Deporte Total de El Comercio.

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