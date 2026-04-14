Coquimbo Unido volvió a golpear en el momento preciso y silenció por completo el Monumental. Cuando Universitario buscaba reaccionar tras el descanso, el elenco chileno aprovechó los espacios en defensa y armó una acción rápida que terminó siendo letal para ampliar la ventaja. Apenas arrancó la segunda mitad, exactamente al minuto 49, la visita encontró el camino al segundo tanto. La jugada nació por el sector derecho, desde donde llegó un gran pase al área que dejó sin respuesta a la zaga crema y expuso nuevamente sus desatenciones en el fondo. Entonces, al minuto 49, Nicolás Johansen apareció en el lugar indicado para empujar el balón y decretar el 2-0 a favor de Coquimbo Unido en el Monumental, desatando la celebración del cuadro visitante. De esta manera, el elenco chileno viene sumando cuatro puntos e iguala a Nacional de Uruguay liderando ambos el Grupo B de la Copa Libertadores.