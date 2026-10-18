Golazo de Pierina Nuñez para el 1-2 de Universitario vs. Independiente del Valle. (Video: CONMEBOL)
Golazo de Pierina Nuñez para el 1-2 de Universitario vs. Independiente del Valle. (Video: CONMEBOL)

encontró el descuento ante Independiente del Valle por la segunda fecha de la . Pierina Núñez apareció para anotar el tanto del conjunto crema y darle esperanza al equipo peruano. Las dirigidas por el cuadro merengue buscarán reaccionar en el encuentro para intentar cambiar el resultado.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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