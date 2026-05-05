Gol de Ramón Sosa para el 2-0 de Sporting Cristal vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)
Gol de Ramón Sosa para el 2-0 de Sporting Cristal vs. Palmeiras, por la Copa Libertadores 2026. (Video: ESPN)

Llegó el 2-0 de contra . En el arranque del segundo tiempo, agarraron mal parado en una contra al cuadro celeste y Rafael Lutiger se la dejó servida al paraguayo, quien aumentó la cuenta.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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