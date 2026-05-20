Gol de Gustavo Cazzonati puso el 2-3 de Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla. (Video: ESPN)
Gol de Gustavo Cazzonati puso el 2-3 de Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla. (Video: ESPN)

La sociedad brasileña y el empuje de Cazonatti volvieron a dar la cara por en un segundo tiempo de alta tensión. Al minuto 55, una correcta lectura de Martín Távara rompió líneas al habilitar a Cristiano Da Silva por la banda. El centro de este último encontró a , quien tras disputar el esférico estrelló su disparo en el vertical. Para fortuna de los dirigidos por el cuadro del Rímac, el balón quedó suelto en la zona de peligro, permitiendo que Gustavo Cazonatti capitalizara la acción con un remate potente y raso. Con este tanto, Cristal acortó distancias y puso en aprietos la tranquilidad de Junior en el torneo continental.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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