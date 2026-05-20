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¡El verdadero despertar! Gol de Gustavo Cazonatti puso el 2-3 de Sporting Cristal vs Junior
¡El verdadero despertar! Gol de Gustavo Cazonatti puso el 2-3 de Sporting Cristal vs Junior
Sirvió el ‘café’ que les metió Zé Ricardo en el camerino, porque los ‘rimenses’ volvieron al campo con una actitud renovada. Fue así que, aprovechó el brasileño un rebote de Felipe Vizeu para poner anotar el segundo gol que los deja más cerca de la remontada.
Gol de Gustavo Cazzonati puso el 2-3 de Sporting Cristal vs Junior de Barranquilla. (Video: ESPN)
La sociedad brasileña y el empuje de Cazonatti volvieron a dar la cara por Sporting Cristal en un segundo tiempo de alta tensión. Al minuto 55, una correcta lectura de Martín Távara rompió líneas al habilitar a Cristiano Da Silva por la banda. El centro de este último encontró a Felipe Vizeu, quien tras disputar el esférico estrelló su disparo en el vertical. Para fortuna de los dirigidos por el cuadro del Rímac, el balón quedó suelto en la zona de peligro, permitiendo que Gustavo Cazonatti capitalizara la acción con un remate potente y raso. Con este tanto, Cristal acortó distancias y puso en aprietos la tranquilidad de Junior en el torneo continental.
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.