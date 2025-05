Ya no hay marcha atrás para lo que ha tenido que afrontar Sporting Cristal en esta Copa Libertadores. Palmeiras se convirtió en su máximo verdugo este año y los devolvió a una realidad aplastante que no querían reconocer. A pesar de que se pensó que en el primer tiempo culminaría con un 0-3 en su contra, la segunda mitad no fue diferente. Con contundencia, y sin perdonar ni una, la escuadra brasileña se embolsó 3 goles más, uno de tiro libre espectacular de Raphael Veiga y los otros dos de Paulinho y Facundo Torres.

Paulinho puso el 0-5:

Paulinho marca el 0-5 de Palmeiras vs Sporting Cristal. (Video: ESPN)