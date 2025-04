Con el empate aún en el marcador entre Universitario de Deportes e Independiente del Valle, todo parecía indicar que se iba a mantener de esa manera hasta el final. Incluso, más cerca del gol estuvieron los ‘cremas’ por los constantes intentos que tuvieron de acercarse al área, incluyendo un error en definición de Álex Valera. Sin embargo sería el cuadro ‘matagigantes’ el que terminaría sentenciando el partido con una jugada preparada de tiro libre desde el carril derecho que impactó a todos, pues el balón no fue directamente al arco si no le llegó a los pies de Jordy Alcivar que desde fuera del área marcó un golazo al ángulo en donde Sebastián Britos no pudo hacer mucho para prevenirlo.

