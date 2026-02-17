Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Se tuvo confianza! Gol de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal vs. 2 de mayo
¡Se tuvo confianza! Gol de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal vs. 2 de mayo
El cuadro ‘celeste’ logró anotar el primer gol del partido en los pies de su capitán, Yoshimar Yotún, quién convirtió un penal en gol tras una falta cometida sobre Catriel Cabellos a los 62 minutos de partido en Paraguay. Recordemos que Cristal tiene un jugador expulsado.
Gol de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal vs. 2 de mayo | VIDEO: ESPN
Pese a tener un hombre menos. Sporting Cristal logra anotar el primer gol del partido en los pies de su capitán, Yoshimar Yotún. El penal llegó tras una falta cometida sobre Catriel Cabellos a los 62 minutos de partido en área paraguaya.‘Yoshi’ no dudó en tomar el balón y pegarle con la calidad que tiene en esa zurda, se perfiló y la mandó a guardar al ángulo del pórtico de Angel Martínez.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.