Gol de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal vs. 2 de mayo | VIDEO: ESPN
Pese a tener un hombre menos. logra anotar el primer gol del partido en los pies de su capitán, . El penal llegó tras una falta cometida sobre Catriel Cabellos a los 62 minutos de partido en área paraguaya. ‘Yoshi’ no dudó en tomar el balón y pegarle con la calidad que tiene en esa zurda, se perfiló y la mandó a guardar al ángulo del pórtico de Angel Martínez.

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

