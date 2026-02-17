Gol de Fernando Cáceres para el 1-1 de 2 de mayo vs. Sporting Cristal | VIDEO: ESPN 5
Gol de Fernando Cáceres para el 1-1 de 2 de mayo vs. Sporting Cristal | VIDEO: ESPN 5

El cuadro local no se queda atrás un reacciona en los minutos finales revirtiendo el marcador a Sporting Cristal en menos de 1 minuto. Cabe resaltar que uno de estos fue autogol de Cristiano en su intento por despejar un balón en el área chica celeste.

Autogol de Cristiano para el 2-1 de 2 de mayo vs Sporting Cristal

Autogol de Cristiano para el 2-1 de 2 de mayo vs. Sporting Cristal | VIDEO: ESPN 5
Autogol de Cristiano para el 2-1 de 2 de mayo vs. Sporting Cristal | VIDEO: ESPN 5
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS