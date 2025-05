En camino a Córdoba ya se encuentra Alianza Lima, donde este jueves enfrentará a Talleres por la penúltima fecha del Grupo D en la Copa Libertadores. Con la necesidad urgente de sumar tres puntos para seguir soñando con la clasificación a octavos de final, el plantel partió con la presión a cuestas, pero también con determinación. Entre los protagonistas del viaje, Hernán Barcos se detuvo a conversar con la prensa y dejó conceptos claros sobre el momento que atraviesa el equipo.

El delantero argentino, uno de los principales referentes del plantel, lamentó la reciente lesión de Pablo Lavandeira, mediocampista clave para el esquema de Néstor Gorosito, que será una dura baja por varias semanas debido a un esguince de tercer grado del ligamento colateral externo y desgarro completo de tendón de bicep femoral en la rodilla izquierda

“Obviamente duele porque (Lavandeira) es un jugador importante para el equipo, con el que el entrenador cuenta siempre, pero hay que seguir buscando alternativas”, expresó el goleador. El nombre que se perfila para reemplazar a dicho futbolista es el juvenil Piero Cari, quien ya ha tenido minutos en algunos compromisos.

Consciente del desafío que representa enfrentar a Talleres en su casa, Barcos fue enfático en que el equipo necesita resultados inmediatos. “Es importante no perder, vamos a ir a ganar, pero si no podemos ganar, que no se pierda”, remarcó, dejando claro que un empate, aunque no ideal, podría mantener vivas las opciones.

El momento de Alianza Lima no es el mejor. En el plano local han perdido terreno en la Liga 1 y en el torneo continental apenas suman 1 empate y 1 victoria, lo que obliga a una reacción inmediata. Frente a esa situación, el capitán íntimo no dudó en enviar un mensaje de autocrítica, pero también de esperanza: “Seguimos trabajando, el grupo es el mismo de comienzos de año y no nos podemos olvidar de jugar al fútbol”.

Barcos, que ya marcó en esta edición de la Libertadores, sabe lo que significa liderar al equipo en partidos cruciales. Por eso, su presencia es vital no solo por lo futbolístico, sino también por lo anímico. La experiencia del atacante será clave en un escenario complejo como el Mario Alberto Kempes.

La consigna es clara: si Alianza Lima quiere seguir con vida en el torneo, debe dar el golpe en Argentina. El grupo lo sabe y por eso ya comenzaron a mentalizarse en dejar atrás los errores recientes y centrarse en lo más importante: recuperar la identidad de juego y sumar puntos.

