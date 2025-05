En cada partido de Copa Libertadores, Conmebol deriva ciertos lineamientos a cada equipo desde el momento que pisa cada recinto donde tiene que disputar el partido correspondiente. Fue así que, en la previa del partido ante Universitario, Independiente del Valle no cumplió una de estas reglas, lo que podría traerle problemas económicos en los próximos días, por parte del ente rector del fútbol en Sudamérica.

De acuerdo al reglamento, cada equipo no puede pasar de la hora y media de llegada antes del partido. El choque de Universitario vs. Independiente del Valle se jugaba a las 9:00 p.m. (hora peruana), por lo que ambos equipos solo tenían plazo para arribar al estadio Monumental hasta las 7:30 p.m. (hora peruana), situación que no se dio para los ecuatorianos.

Según pudo ver este medio, la delegación ecuatoriana arribó a las 7:34 p.m. (hora peruana) y autoridades de Conmebol tomaron nota de esta situación. En las imágenes captadas, se puede ver al bus ingresando al recinto de Ate ante la atenta mirada de los hinchas cremas que estaban afuera.

El punto 5.1.2 del reglamento señala: “Los equipos deberán programar su llegada al estadio con por lo menos 90 minutos de antelación al horario del inicio del partido, a fin de cumplir todos los requerimientos previos de presentación de alineación y formación táctica. En ninguna circunstancia el partido podrá sufrir retraso como consecuencia de la llegada tardía de un equipo”.

En caso de no cumplirlo, habrá consecuencias. “En la Fase 1-2-3 y Fase de Grupos: se impondrá una multa de al menos USD10.000. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones se impondrá una multa de al menos USD15.000″, asegura el manual.

Por lo pronto, se espera algún informe desde Conmebol por esta peculiar situación. Eso sí, uno de los argumentos favorables para la escuadra ecuatoriana podría ser la congestión vehicular que existe en la ciudad, coincidiendo uno de sus picos más altos con la ruta desde el hotel hasta el estadio.

Los goles del partido

El grupo B de la Copa Libertadores se perfilaba -desde un inicio- como uno de los más disputados y el tiempo dio la razón. Universitario vs. Independiente del Valle se dieron cita en el estadio Monumental de Lima, teniendo el mismo puntaje (3) y buscando colocarse en la segunda ubicación.

El primer golpe de la noche lo dio Claudio Spinelli (28′), quien apareció como un cazador en el área para empujar un rebote que dejó Sebastián Britos y gozó de la desatención de la defensa crema. Poco tiempos después (34′), el mismo escenario se traslado hacia el área visitante. Un tiro libre potente dejó el balón suelto para que José Carabalí remate de manera potente e iguale la contienda, desatando la euforia en las gradas del recinto de Ate.

TE PUEDE INTERESAR