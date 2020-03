“Me enteré de mi debut en el bus camino al estadio”, confiesa Matías Dituro. Iniciar una carrera profesional en el fútbol no es sencillo. Ser perseverante y disciplinado es primordial para avanzar y ganarse un lugar en el equipo; sin embargo, es más complicado cuando el puesto que se busca es el de arquero. No fue sencillo, pero si hay algo que el portero de la U. Católica (que enfrenta hoy a Internacional) tiene claro es que valió la pena cada experiencia, como la que tuvo hace 10 años, cuando jugaba para el CNI.

“En Perú solo estuve un año; era más chico y no me daba cuenta de muchas cosas, solo quería atajar. Diez años después, estoy en una liga muy organizada, en un país que me acogió muy bien y donde nació mi hijo. También pasé por Bolivia. El fútbol de allí es muy difícil. Hay diferencias climatológicas en cada lugar a donde fui a jugar; fue duro pero aprendí mucho”, comentó Dituro a Depor.

Los primeros pasos de Matías Dituro

¿Cómo arranca la carrera de Dituro y qué lo trajo a Perú? El guardameta nacido en Argentina sabía que debía buscar sus propias oportunidades para hacerse un nombre en este deporte. Llegó a Lima de 22 años, con el objetivo de sumar al Colegio Nacional de Iquitos (CNI), equipo peruano con el que, pese a las precariedades que pasó, aprendió a sacar lo mejor de sí en cada partido.

“Recuerdo todo de mi paso por CNI y realmente fui feliz allá. Hicimos un gran torneo, hice amigos y tuve miles de anécdotas... De esperar horas y horas de escala para llegar a Iquitos, después de los partidos, dormir en aeropuertos y enterarme de mi debut en el bus camino al estadio”, recordó el guardameta que esta tarde tiene la misión de detener a nuestro compatriota, Paolo Guerrero.

No obstante, si su paso por Perú fue necesario, para asumir la responsabilidad de ser un jugador profesional competitivo, su formación estuvo a cargo de muchos entrenadores, entre lo que recuerda a Beñat San José, un español de temperamento fuerte con voz de mando, que no solo lo guió, sino que le dio la confianza para arriesgarse y dar el siguiente paso.

“Todos los entrenadores que me han dirigido han dejado una huella, pero hay uno que recuerdo de manera especial, Beñat San José. Él me dirigió en Antofagasta, Bolivar (con el que fuimos bicampeones) y U. Católica (con el que también campeoné). Me marcó mucho, porque me brindó toda su confianza desde el primer club y eso para mí fue importantísimo”, rememoró Dituro.

Matías Dituro fue considerado el mejor arquero del Campeonato de Chile en el 2018. (Foto: Agencias)

El fútbol no se acaba en el arco

Con el paso de los años, las técnicas y las lecciones aprendidas en cada entrenamiento le permitieron a Dituro encontrar su propio estilo, ese que lo hace titular indiscutible en U. Católica. No fue fácil, aunque supo cómo asimilar las habilidades de grandes atajadores para así ser uno de ellos.

“A nivel internacional, admiro a Ederson Moraes, arquero de Manchester City. Es un futbolista con frialdad, de muy buen juego de pies y atajador. ¡Es un deportista muy completo! Me gusta también el modo de juego de Ter Stegen, guardameta de Barcelona. De Argentina, respeto mucho a Marchesin, portero de Porto, y Willy Caballero”, explicó.

La Copa Libertadores inicia hoy con el debut de 12 equipos, entre ellos Universidad Católica e Inter de Porto Alegre. El grupo que les ha tocado no es sencillo, pues deberán competir contra Gremio y América de Cali por el pase a los octavos de final. Sin embargo, el solo hecho de estar en este torneo ya es un sueño cumplido y más para un niño que solo quería vivir pateando una pelota.

“De chico quería jugar al fútbol todo el día, podía estar de delantero y hasta defensa, pero a los 14 años fui al arco”, recuerda Matías, hoy de 32 años. Él sabe que su carrera no acaba si sale de las canchas; eso sí, todavía ve lejano su retiro. “Falta mucho, pero sé que cuando pase seguiré ligado al fútbol de todas maneras. Sé que será así. Mientras tanto, disfruto el presente, uno donde tengo muchas de ser protagonista y qué mejor que en la Libertadores”, sentenció muy feliz de esta nueva etapa en su carrera profesional, como de enfrentar a Guerrero en Brasil.

VIDEO RECOMENDADO

Kevin Quevedo vistió por primera vez camisa del Goias. (Video: América TV)

TE PUEDE INTERESAR