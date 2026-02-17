Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
¡Estaba solo! Juan Cruz González se perdió gol bajo el arco para Sporting Cristal vs. 2 de mayo
Al minuto 12 el cuadro de Paulo Autuori tuvo la chance de convertir el primer gol del partido. Sin embargo, la suerte no acompañó a Juan Cruz González quien cabeceó por encima de la portería rival, pese a que ingresó sin marca alguna al área de 2 de mayo.
Juan Cruz González se pierde gol para Sporting Cristal | VIDEO: ESPN 2
Sporting Cristal busca debutar con triunfo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. Es por ello que, al minuto 12 del primer tiempo, el cuadro de Paulo Autuori tuvo la chance de convertir el primer gol del partido por la fase 2. Sin embargo, la suerte no acompañó a Juan Cruz González quien cabeceó por encima de la portería rival, pese a un centro preciso de Luis Iberico que lo dejó practicamente sin marca alguna en área paraguaya.
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.