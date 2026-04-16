Rodríguez tuvo el empate de Cristal. (VIDEO: ESPN)
Rodríguez tuvo el empate de Cristal. (VIDEO: ESPN)

vendió muy cara su derrota ante Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, por la segunda fecha del grupo F de la . Los celestes cayeron por 2-1, con un polémico penal a favor del ‘Verdao’, pero en tiempo de descuento tuvo el empate en la cabeza de . El joven delantero celeste ingresó en los minutos finales y fue protagonista de una chance inmejorable para poner la paridad en el encuentro. Sin embargo, el golero brasileño Carlos Miguel se lució con gran intervención.

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