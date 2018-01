Melgar: "Un empate de visita es importante", dijo Hernán Rengifo 

Melgar y Santiago Wanderers empataron a uno este martes en el duelo de ida de la segunda fase de la Copa Libertadores. De esta forma, gracias al gol de visitante, el equipo peruano tendrá ventaja en el choque de vuelta que se disputará la próxima semana en Arequipa.

"Es importante anotar un gol de visita. Mejoramos en el segundo tiempo y tuvimos más chances para concretar, pero en líneas generales un empate de visita es importante", dijo Hernán Rengifo en conferencia de prensa.

El delantero de Melgar, agregó: "Sabíamos que primeros minutos serían importantes. Se ponen adelante rápido y eso complica en todo partido. Santiago Wanderers juega muy bien, sabíamos que el partido sería así. Fue un bonito escenario, la gente vino a apoyar a pesar del momento que pasa su equipo".

Por otro lado, el técnico Enrique Meza también destacó que el marcador les favorece con miras a la vuelta en casa: "El resultado me parece bueno. Wanderers no es rival fácil. Necesitamos en casa aprovechar la localía y salir a buscar el resultado. Esperamos el martes terminar con esta serie".

Y analizó el juego de Melgar: "El rival tuvo la pelota mayor tiempo, pero no nos hicieron mucho daño. En líneas generales fue bueno, independientemente de los 20 primeros minutos. Sabíamos que harían presión muy alta. No me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la actitud de mi equipo parecía que nos quemaba la pelota. Por suerte lo contrarrestamos y se mejoró".

