La ilusión continúa en Arequipa. Y es que luego de vencer 1-0 en el partido de vuelta (mismo resultado en la ida), Melgar selló su clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025. En ese sentido, el ‘Dominó’ ahora enfrentará a Cerro Porteño de Paraguay por un lugar en la zona de grupos del certamen continental. A continuación, te indicamos la hora, cómo ver el partido y más detalles de este emocionante encuentro.

El conjunto rojinegro sufrió en la primera parte los embates del rival, pero no se desperó para conseguir el resultado positivo. Cuando el reloj marcaba 85 minutos, una falta cometida a Matías Lazo en el área hizo que Cristian Bordacahar intercambie por gol con un potente disparo al medio de penal, que generó la alegría de todo el pueblo arequipeño.

Con este resultado, los dirigidos por Walter Ribonetto se metió a la fase 3 del torneo de clubes más importante del continente, instancia donde se verá las caras con Cerro Porteño, quien no tuvo complicaciones para dejar fuera del camino a Monagas de Venezuela con un contundente resultado global de 7-1. A continuación, conoce las fechas en las que se jugaría esta eliminatoria que da acceso a los grupos del campeonato.

Cabe resaltar que el primer duelo entre Melgar vs Cerro Porteño será en Arequipa y la vuelta en Asunción. La ida en el calendario de Conmebol será el 5 de marzo. Por su parte, la vuelta se agendó entre el 12 del mismo mes.

Hay que tener en cuenta que si bien el cuadro arequipeño de Melgar luchará por entrar a la fase de grupos de la Libertadores, ya aseguró un puesto en la Copa Sudamericana.

Melgar clasificó a Fase 3 de Copa Libertadores. (Foto: AFP)

¿A qué hora inicia Melgar vs. Cerro Porteño?

Melgar empezará la serie de local en el estadio Monumental de la UNSA el miércoles 5 de marzo a las 5 de la tarde (hora peruana), mientras que la vuelta se jugará el miércoles 12 de marzo en el estadio la Nueva Olla de Asunción a las 5 de la tarde (hora peruana, dos horas más en Paraguay). Es necesario resaltar que puedes seguir el encuentro minuto a minuto, todas las incidencias, a través de Depor.pe.

¿En qué canales TV ver Melgar vs. Cerro Porteño?

Por la Fase 3 de la Copa Libertadores 2025, el Melgar vs. Cerro Porteño será transmitido por la señal exclusiva de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV, Best Cable y Win TV, además de su versión de streaming a través de Disney Plus, Movistar Play, DGO.