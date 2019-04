Melgar vs. Junior EN VIVO: chocan por la Copa Libertadores 2019 vía Fox Sports 3

Junior de Barranquilla vs. Melgar: se enfrentan este martes por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019

Melgar vs. Junior de Baranquilla: juegan este martes en Arequipa por la Copa Libertadores 2019

¡Duro choque en Arequipa! Melgar se juega el todo por el todo en la Copa Libertadores 2019 cuando reciba en su casa, por la tercera fecha, a los colombianos del Junior de Barranquilla en busca de su primer triunfo que le permita seguir soñando con la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Tras caer por goleada 3-0 ante el líder de la llave, el brasileño Palmeiras, Melgar buscará aprovechar su condición de local en los 2.335 de altura de Arequipa para conseguir un buen resultado ante su rival colombiano, que suma dos derrotas.



En su primer partido de local, Melgar empató 0-0 con el argentino San Lorenzo.



"El duelo será complicado porque Junior es un gran rival. Es un partido importante y va ser fundamental conseguir los tres puntos", dijo a la prensa el delantero argentino Bernardo Cuesta.



"Ellos tienen un juego muy vistoso, jugadores de buen pie. Nosotros de local tenemos que tratar de hacernos fuertes porque la Copa es así, tienes que sumar de local para tener aspiraciones" , comentó el goleador, que el sábado marcó un triplete en el triunfo 3-1 con San Martín en el torneo local.

Fecha del Melgar vs. Junior

El partido entre Melgar y Junior por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2019 será realizado este día martes 2 de abril del 2019.

Hora del Melgar vs. Junior

México: 6:30 pm.

Perú : 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)

Canal del Melgar vs. Junior

Fox Sports 3