Melgar vs. Santiago Wanderers EN VIVO este martes (7:30 p.m / FOX Sports) en Arequipa por el partido de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores 2018. El equipo peruano tiene la misión de cumplir su rol de favorito y no verse sorprendido por un rival más centrado en regresar a la primera división de Chile pero que no desdeña el escenario internacional.

El 'dominó' partirá con una leve ventaja gracias al empate a un gol conseguido la pasada semana en el partido de ida de la eliminatoria, disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Melgar recibirá a Santiago Wanderers y espera contar con un numeroso apoyo de su hinchada en el estadio Monumental de la UNSA para dar el primer paso en su objetivo de alcanzar la fase de grupos y mejorar la actuación de años pasados en la Copa Libertadores.

Sin embargo, el entrenador del Enrique Meza, aún tiene la incógnita de si podrá alinear al ecuatoriano Jhon Narváez y al mexicano Omar Tejeda, inhabilitados por un error de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en el momento de inscribirlos para jugar las primeras fases de la Libertadores.

Melgar apura las últimas horas antes del encuentro para que surta efecto un recurso presentado en la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que les permita la inscripción de ambos jugadores, quienes tampoco podrían jugar la tercera fase si el equipo peruano elimina a Santiago Wanderers.

El conjunto arequipeño llegará a este partido de Copa Libertadores tras iniciar este fin de semana el Torneo de Verano de Perú con importante triunfo por 1-3 en su visita al Deportivo Municipal de Lima, con un doblete de Hernán Rengifo.



Por su parte, el Santiago Wanderers prepara el partido en la norteña ciudad de Arica, muy cercana a la frontera de Chile con Perú, donde este fin de semana ganó por 0-1 al San Marcos en el primer partido de su autodenominada "operación retorno", de la jornada inaugural de la segunda división chilena.

El ganador de esta eliminatoria entre Melgar y Santiago Wanderers se enfrentará en la fase 3 de la Copa Libertadores al vencedor de la llave que mide al Independiente Santa Fe colombiano y el Deportivo Táchira venezolano.

Melgar vs. Santiago Wanderers: alineaciones probables

Melgar : Diego Penny; Giancarlo Carmona, Paolo Fuentes, Minzum Quina, Nilson Loyola; Alexis Arias, Patricio Arce, Kevin Ruiz, Joao Villamarín; Emanuel Biancucchi y Bernardo Cuesta. Entrenador: Enrique Meza.



Santiago Wanderers : Mauricio Viana; Bernardo Cerezo, Ezequiel Luna, Mario López, Luis García; Adrián Cuadra, Matías Fernández, Kevin Valenzuela, Marco Medel; Enzo Gutiérrez y Rafael Viotti. Entrenador: Nicolás Córdova.

