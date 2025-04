Más allá de todas las dificultades que pasaron durante toda la planificación del viaje, Alianza Lima decidió usar un equipo alternativo en Tarma con la finalidad de que los habituales titulares estén frescos para el choque con Libertad, por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, además del 3-0 que se comieron en Tarma, los blanquiazules no fueron capaces de hacerse fuertes de local y cayeron por 1-0 ante los paraguayos, uno de sus rivales directos en la lucha por clasificar a los octavos de final.

Tras lo sucedido en Matute, Néstor Gorosito charló con los medios de comunicación y fue autocrítico con el rendimiento de su equipo, considerando que no tuvieron la calma que pedía el partido y confundieron el jugar rápido con el jugar apurados. Esto, por supuesto, benefició a las tareas defensivas del ‘Gumarelo’.

En medio de eso, ‘Pipo’ agregó que, según su mirada, Alianza Lima hizo un mejor primer tiempo, mientras que en el complemento todo se emparejó más. “No jugamos bien, jugamos muy apurados, confundimos el jugar rápido con jugar apurado. El primer tiempo ellos jugaron mejor que nosotros, el segundo tiempo emparejamos un poco”, dijo en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador de 60 años hizo hincapié en lo poco dominantes que estuvieron luego de la expulsión de Hugo Martínez a los 68′, cuando parecía que Alianza Lima tenía todo para por lo menos conseguir el empate. “Tuvimos un hombre de más una parte del juego, pero estuvimos muy imprecisos, no jugamos bien y cuando no juegas bien es muy difícil ganar”, agregó.

Alianza Lima cayó por 1-0 ante Libertad con gol de Gustavo Aguilar. (Foto: Getty Images)

Por otra parte, Gorosito tuvo espacio para la justificación respecto a los jugadores con los que no podrá contar para el encuentro ante São Paulo por la fecha 2. Y es que tras acumular su tercera tarjeta amarilla, Carlos Zambrano y Renzo Garcés quedaron suspendidos; además, Guillermo Enrique fue expulsado por doble amonestación.

“Jugamos seis partidos antes de los otros equipos clasificados y traemos el arrastre de las tarjetas amarillas. No lo considero justo, porque nosotros jugamos seis partidos y jugamos contra gente que no tiene ninguna amarilla porque no jugaron. Entonces, no lo considero una cosa justa”, explicó.

Finalmente, ‘Pipo’ no quiso hablar directamente sobre el partido ante el ‘Tricolor’ y las dificultades que tendrá para rearmar su línea defensiva, considerando también que Miguel Trauco se marchó lesionado. Así pues, el argentino solo se enfocó en el cruce de este fin de semana ante Universitario, donde los íntimos están obligados a ganar para recuperarse en la Liga 1.

“Primero tenemos nosotros que enfrentar a Universitario, que es nuestro clásico rival, el sábado —otra vez— en nuestra cancha. No estoy pensando, sinceramente, en lo que puede pasar después. Nosotros tenemos que jugar lo inmediato, que es Universitario. Y después veremos“, sentenció.

Alianza Lima está obligado a lavarse la cara ante Universitario en el clásico. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de perder por 1-0 en su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Universitario, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 5 de abril desde las 7:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

