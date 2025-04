A diferencia de lo que muchos creyeron en la previa, Alianza Lima no salió a defenderse a ultranza ante São Paulo. Néstor Gorosito mantuvo la propuesta que le venía funcionando desde que comenzó la temporada, rearmó su bloque defensivo tras las ausencias por suspensión y su equipo empezó a fluir en el segundo tiempo tanto quería. Así pues, el 2-2 termina explicándose desde la pizarra y el convencimiento de sus jugadores para salir al frente a pesar del 2-0 en contra.

Ya en conferencia de prensa y con la cabeza más fría, ‘Pipo’ charló con los medios de comunicación y analizó lo ocurrido en el Morumbi. Y es que este empate frente a São Paulo tiene tintes históricos y seguramente será recordado por mucho tiempo: es la primera vez que los íntimos consiguen sumar al menos un punto contra un equipo brasileño en condición de visitantes.

En su explicación del resultado, Gorosito hizo hincapié en la posesión de la pelota y la forma en la que su equipo asumió el segundo tiempo, donde aprovecharon el adormecimiento del ‘Tricolor’ para adueñarse del esférico. “Principalmente en el segundo tiempo tuvimos la pelota. No me gusta a mí no tener la pelota, mientras más la tenga y la sabes usar tienes más posibilidades de ganar”, sostuvo.

Néstor Gorosito tuvo un duelo de pizarras con Luis Zubeldía. (Foto: Getty Images)

Cuando un equipo va hacia adelante sin complejos, dejando atrás cualquier favoritismo del rival, es porque los futbolistas están convencidos de la propuesta del entrenador. Precisamente eso es lo que se vio anoche en Brasil y el entrenador argentino supo reconocerlo. “Estoy muy contento por el grupo y por el convencimiento”, añadió.

Néstor Gorosito sabe que esto no puede ser flor de un solo día y que para mantener la regularidad a lo largo de la campaña, Alianza Lima necesita ser más constante al momento de jugar con la intensidad que se vio en Brasil. “Así tenemos que jugar el torneo local, con este ritmo, con el ritmo con el que jugamos contra la ‘U’ con uno menos, ese es el ritmo”, acotó.

En esa misma línea, ‘Pipo’ puntualizó que, cuando el rival tiene todas las facilidades para imponer su juego, es cuando más difícil se vuelve el trámite, algo que ocurrió en el primer tiempo ante São Paulo. “Si nosotros jugamos con un ritmo muy pausado damos chances, pero si jugamos de esta forma tenemos muchas más posibilidades de ganar”, concluyó.

Con este 2-2 en el Morumbi, Alianza Lima sumó su primer punto en el Grupo D de la Copa Libertadores, ubicándose tercero por detrás de São Paulo (4) y Libertad (6), y por delante de Talleres (0). Precisamente la ‘T’ será el próximo rival de los blanquiazules, en el cruce pactado para el martes 22 de abril en el Estadio Alejandro Villanueva. Este será un duelo crucial para los íntimos si quieren soñar con la clasificación a los octavos de final.

Alianza Lima sumó su primer punto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 con Sao Paulo en Brasil, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Deportivo Garcilaso, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el lunes 14 de abril desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

