Este miércoles se realizó una importante reunión en Palacio de Gobierno entre la máxima autoridad del Estado Peruano, Presidente José Jerí, el titular de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez y el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano Saavedra, con motivo de los acuerdos finales para la realización de la final de la CONMEBOL Libertadores en Lima el 29 de noviembre.
La disposición del gobierno peruano ha sido de respaldo total a la organización de este importante evento deportivo que convertirá al Perú en el foco de atención del planeta aficionado al fútbol.
Para esta final de la CONMEBOL Libertadores se prevé la llegada de miles de turistas de todo el mundo; principalmente seguidores de clubes tan populares como Flamengo y Palmeiras de Brasil.
El encuentro se disputará en el Estadio Monumental de Ate y, según expresó el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, “se espera un lleno total. Agradecemos a la presidencia del Perú por apoyar esta organización y por segunda vez, el Perú podrá demostrar que está listo para recibir los más grandes eventos”.
Por su parte, el presidente de la FPF, Agustín Lozano Saavedra, mostró conformidad de que el esfuerzo y trabajo de la FPF rinden frutos. “Nosotros propusimos a Lima como sede de este partido ante la CONMEBOL y a pocos días del partido final vemos con satisfacción que la gestión está rindiendo frutos. Estamos seguros de que será un gran espectáculo”.