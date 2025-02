El fútbol sudamericano siempre brinda emociones intensas, y el reciente triunfo de Alianza Lima sobre Boca Juniors en la Copa Libertadores no fue la excepción. Uno de los protagonistas y referentes, a pesar de que no estuvo presente en el duelo como tal, fue Paolo Guerrero, quien, a pesar de estar en proceso de recuperación, sigue entrenando con el equipo que hoy trabajó en Matute. Así pues se mostró entusiasmado con el desempeño de sus compañeros. Sin embargo, su presencia en el partido de vuelta sigue siendo una incógnita.

El delantero peruano expresó su alegría por la victoria obtenida y destacó el esfuerzo colectivo del equipo. “Estoy muy feliz por la victoria. Considero que mis compañeros hicieron un gran trabajo, ya que pusieron mucho sacrificio y entrega ante un gran equipo como Boca. Ahora solo queda seguir por ese camino”, comentó Guerrero al salir de los entrenamientos, reconociendo el compromiso y la entrega de sus compañeros en un partido de alta exigencia.

En cuanto a su estado físico, el ‘Depredador’ se mostró reservado y evitó dar mayores detalles sobre su recuperación. “Voy mejorando”, fue la breve respuesta que ofreció cuando se le preguntó sobre la evolución de su lesión en el tobillo derecho. Aunque se le insistió sobre la posibilidad de estar presente en el encuentro de vuelta en ‘La Bombonera’, Guerrero prefirió no adelantar nada y mantener la expectativa sobre su participación.

Paolo Guerrero sigue en terapia por el esguince que contrajo en el tobillo (Foto: Getty Images).

Por otro lado, cuando fue consultado acerca del arbitraje en el enfrentamiento contra Boca Juniors y pese a que suele siempre mostrar un carácter fuerte, esta vez evitó entrar en controversias. “Del arbitraje no voy a hablar”, respondió de manera tajante, enfocándose únicamente en el rendimiento de su equipo y en los desafíos que aún tienen por delante en la competición continental.

Cabe recordar que Paolo Guerrero continúa en proceso de recuperación. Su evolución será determinante para saber si podrá formar parte del equipo en el crucial encuentro de vuelta frente a Boca Juniors en territorio argentino.





¿Qué lesión tiene Paolo Guerrero?





Luego del primer partido de Alianza Lima ante Nacional de Paraguay por la Fase 1 de la Copa Libertadores, con un parte médico oficial, el cuadro blanquiazul comunicó que Paolo Guerrero presentó un esguince de segundo grado en el pie izquierdo, por lo que muchos esperaban que tenga varios días de ausencia, por ejemplo, no estuvo presente en la primera fecha de debut de los ‘blanquiazules’ ante Cusco FC en la Liga 1 2025.

Grande fue la sorpresa cuando pocos días después salió la lista de convocados de ‘Pipo’ Gorosito para el duelo de vuelta ante Nacional, y el nombre de Paolo Guerrero fue confirmado para la lista final del partido. Incluso, estuvo presente en el banquillo y logró sumar algunos minutos en la victoria que les dio el pase a la siguiente instancia.

Sin embargo, no todo fue alegrías pese a la contundente victoria y la clasificación en Matute, porque a los pocos días el mismo Paolo confirmó que no estaba al 100% por lo que no fue considerado para el partido frente a Boca Juniors, pero espera ponerse a punto para la vuelta en La Bombonera.

Comunicado oficial de Alianza Lima sobre la lesión de Paolo Guerrero (Foto: @ClubALoficial).





TE PUEDE INTERESAR