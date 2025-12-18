y serán parte del sorteo (EN VIVO | EN DIRECTO) de la . El evento tendrá como escenario la sede de Conmebol (Luque, Paraguay). Todo podrá ser visto, este jueves 18 de diciembre, a través de la señal de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y WIN TV. No recomendamos buscarlo por la señal pirata de Fútbol Libre TV. Te recordamos que esta elección inicia desde las 10:00 a.m. (hora peruana).

Sorteo de fase previa de Copa Libertadores. (Video: Conmebol Libertadores)
