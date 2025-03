El Sorteo de la Copa Libertadores se vivirá EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV este lunes 17 de marzo desde la sede principal de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. Dicho evento, que servirá para conocer los grupos de los equipos peruanos como lo son Universitario de Deportes, Sporting Cristal y Alianza Lima, está programado para que empiece a las 6:00 de la tarde (hora local) e irá por la transmisión GRATIS de ESPN, Disney Plus, DirecTV, DSports (DGO), Pluto TV y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 7:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 8:00 de la noche. No dejes de consultar los canales de TV y horarios aquí. ¡Sigue el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles e incidencias en Depor!





Esta tarde se conocerá a los rivales de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal. (Video: Conmebol)