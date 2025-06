El sorteo de los octavos de final de la Copa Libertadores se realizará EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV este lunes 2 de junio desde la sede principal de la CONMEBOL en Luque, Paraguay. En el evento se conocerá al rival de Universitario de Deportes y también al de Cienciano en Copa Sudamericana. La ceremonia está programada para empezar desde las 10:00 a.m. (hora local) con la transmisión GRATIS de ESPN y Disney Plus, sumado al canal de Youtube de Conmebol. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. La ceremonia tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador, una hora más en Bolivia, Chile, Paraguay o Venezuela y dos en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. No te pierdas todos los detalles en Depor.

Sorteo de octavos de final Copa Libertadores 2025. (Video: Conmebol Libertadores)