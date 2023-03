El próximo martes 4 de abril arranca la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, con la inclusión de Sporting Cristal en la lista de los 32 equipos clasificados. Su arribo a esta ronda estuvo cargada de incontables emociones, especialmente, por la manera cómo llegaron hasta aquí: dejaron en el camino a Nacional de Paraguay y Huracán de Argentina. A partir de dicho escenario, hay una gran expectativa sobre cómo afrontará la escuadra del ‘profe’ Tiago Nunes su etapa en la serie D, junto a Fluminense, River Plate y The Strongest.

El reto es complicado, pero si algo tiene claro el DT celeste es que todo es posible. En ese sentido, el guía brasileño dijo que “nos prepara mejor [el haber afrontado la fase previa]; siempre, cuando se juega con equipos internacionales, se alcanza un nivel de aprendizaje. Sin embargo, en los partidos de torneo local, no tuvimos una buena producción, así que tenemos que volver a ese nivel”. A la fecha, el combinado bajopontino suma once partidos, de los cuales seis fueron triunfos, cuatro terminaron en empate y solo uno se perdió. ¿Cómo llega la competencia?

Fluminense

Fluminense llega a la ronda de grupos como uno de los más fuertes del certamen. Y es que el cuadro brasileño se perfila como uno de los favoritos en la final de ida del Campeonato Carioca, que disputará este fin de semana ante Flamengo. En dicha competencia ya ha jugado trece encuentros, de los cuales nueve culminaron en victoria, uno en empate y tres en derrota. No obstante, arribará fresco a la Copa Libertadores, tras su clasificación directa, al quedar en tercer lugar del Brasileirao 2022.

Un ventaja importante que posee este club es su plantel. Más allá de que el valor total de su equipo esté sobre los 59 millones de euros, tienen al goleador de la temporada pasada, Germán Cano, quien marcó 26 goles y que, en lo que va de este año, ya suma 14 en apenas once partidos. Pero, si de ‘jales’ se trata, es preciso señalar a Keno y a Lima; el primero por un valor de un millón de euros desde Atlético Mineiro, mientras que el segundo proviene de Ceará SC, a un valor de 505 millones. Ambos con un gol cada uno en esta campaña y con más de 10 partidos jugados.

Fluminense lleva trece partidos jugados y buscará ser protagonista en el Grupo D de la Libertadores. (Foto: Fluminense)

¿Y quién es su DT? Fernando Diniz ha preferido que su trabajo hable por él. Arrancó su carrera de entrenador en el 2008, pasando por clubes como Paraná, Guaraní, Atlético Paranaense, Sao Paulo, Santos FC, Vasco da Gama y el mismo Fluminense, al que llegó en el 2019 y al que regresó en abril del año pasado.

River Plate

River Plate es y sigue siendo uno de los competidores más fuertes en la Copa Libertadores. Antes de arrancar la temporada 2023, disputaron tres amistosos internacionales (Monterrey, Millonarios y Vasco da Gama), para luego dar paso al torneo de su país a finales de enero, con una rotunda victoria por 2-0 ante Central Córdoba. Desde entonces, acumula cinco victorias más y dos derrotas en la Superliga, así como tres victorias más en tres duelos adicionales que jugó por la Copa Argentina, el Trofeo de Campeones de la Superliga y un amistosos ante U. de Chile.

¿Qué ventajas poseen los ‘millonarios’ en el campo? Su plantel. Valorizado en 97.65 millones de euros, la plantilla del cuadro ‘Millonario’ es una de las más caras de Argentina y también de esta serie. Uno de sus máximos exponentes es Lucas Beltrán, quien acumula ocho partidos oficiales y cinco goles, mientras que, de los fichaje, el que más destaca es Nacho Fernández, quien llegó de Atlético Mineiro por 1.88 millones de euros y ya lleva nueve encuentros oficiales (todos ellos de titular), así como dos goles.

River Plate buscará ser protagonista esta Copa Libertadores, con ocho partidos jugados en la temporada, fuera de los cuatro amistosos que ha jugado en el año. (Foto: Agencias)

Si bien la salida de Marcelo Gallardo fue dura para el equipo (tras nueve años en el cargo), la llegada de Martín Demichelis significó un cambio de aire que refresco el espíritu del equipo. El estratega argentino arrancó su carrera de entrenador en el 2017, mismo año de su retiro. Comenzó en Málaga CF y luego se fue al Bayern Munich, donde trabajó con las divisiones menores hasta finales del 2022, para luego ser elegido como el nuevo DT de River Plate.

The Strongest

The Strongest será otro rival contundente, no solo por plantel, también por la altura de La Paz, ciudad donde disputará sus partidos de local. Para esta temporada, el cuadro boliviano acumula siete partidos oficiales, seis por la liga profesional y uno por la Copa de la Primera División, torneo que se disputa en paralelo a partir de este 2023. En ese sentido, acumulan cinco triunfos y dos empates. No obstante, su último partido, antes de debutar en la Libertadores, se dio a mediados de marzo.

Respecto a su plantel, el equipo boliviano posee nombres de peso, como Enrique Triverio, quien a la fecha suma cuatro goles en cinco compromisos, aunque si hablamos de fichajes acertados, es preciso señalar a Junior Arias (retornó del préstamo que mantuvo con Talleres), quien ha sabido ganarse un lugar en la escuadra titular con tres goles; Carlos Robles (proveniente de Deportivo Cali); y Carlos Roca (de Oriente Petrolero).

The Strongest acumula siete partidos esta temporada y tiene previsto sacar ventaja de su localía en La Paz. (Foto: Agencias)

¿Quién está a cargo de estos nombres? Ismael Rescalvo, entrenador español que llegó a Sudamérica a impartir su estilo de trabajo. A la fecha lleva cinco equipos en esta parte del continente, arrancando con Envigado (Colombia) en el 2016, Independiente de Medellín (de enero a junio del 2018), Independiente del Valle (2018-2019) y Emelec (2019-2022).

Fecha 1 : Sporting Cristal vs. Fluminense - 05/04 (7:30 p.m.)

: vs. Fluminense - 05/04 (7:30 p.m.) Fecha 2 : River Plate vs. Sporting Cristal - 19/04 (7:00 p.m.)

: River Plate vs. - 19/04 (7:00 p.m.) Fecha 3 : Sporting Cristal vs. The Strongest - 02/05 (9:30 p.m.)

: vs. The Strongest - 02/05 (9:30 p.m.) Fecha 4 : Sporting Cristal vs. River Plate - 25/05 7:00 p.m.)

: vs. River Plate - 25/05 7:00 p.m.) Fecha 5 : The Strongest vs. Sporting Cristal - 07/06 (9:00 p.m.)

: The Strongest vs. - 07/06 (9:00 p.m.) Fecha 6: Fluminense vs. Sporting Cristal - 27/06 (7:00 p.m.)





